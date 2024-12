POL-NE: Ende einer Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster 13-jähriger Junge aus Meerbusch ist wieder da

Neuss (ots) - Am Montag (16. 12.) hat die Polizei einen 53-jährigen Ukrainer erwischt, der an der Neustraße in der Neusser Innenstadt offenbar versucht hat, mehrere Müllbehälter anzuzünden. Passanten hatten den Mann beobachtet und die Polizei allarmiert. Die eintreffenden Beamten konnten den 53-Jährigen mit einem Feuerzeug an einer qualmenden Mülltonne ...

mehr