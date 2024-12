Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl

Sachbeschädigung in einer Milchtankstelle

Wiesbaum (ots)

Am Freitag, den 13.12.2024 gegen 23:15 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle gemeldet, dass sich in der Milchtankstelle in Wiesbaum eine männliche Person aufhalten würde, welche sich auffällig verhalte. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich die Person, welche jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und durchsucht werden konnte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 43-jährige Beschuldigte Geld aus der dortigen Kasse entwendet und weitere Gegenstände in der Milchtankstelle beschädigt hatte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Beschuldigte alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert über 1,9 Promille.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell