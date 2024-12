POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Üxheim-Niederehe (ots) - Am Freitag, den 13.12.2024 gegen 18:15 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem PKW die K74 aus Richtung Üxheim kommend in Fahrtrichtung Niederehe. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Fahrzeugführerin in der dortigen scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Sowohl die ...

