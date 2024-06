Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollladen an Wohnhaus hochgedrückt - möglicher Einbruchsversuch

Dattenberg (ots)

Am Sonntag, den 23.06.2024 wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Dattenberg gegen 01:00 Uhr von einem Geräusch geweckt. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass ein Rollladen an einem Fenster ein Stück nach oben gedrückt worden war. Weitere Ein- oder Aufbruchsspuren wurden jedoch nicht festgestellt. Es könnte sich um einen möglichen Einbruchsversuch gehandelt haben. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise entgegen.

