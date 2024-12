Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Elf Autos beschädigt

Hohen Schaden verursachten Unbekannte in der Nacht zum Montag in Steinheim a. Albuch.

Ulm (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden kurz vor 23.30 Uhr mindestens elf Fahrzeuge in der Albuchstraße beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mehrere tausend Euro. Betroffen sind Autos der Marken Seat, Opel, Ford, VW, Nissan, Mazda, Fiat und Audi. Die Fahrzeuge waren auf der Straße geparkt. An den Wagen haben Unbekannte die Außenspiegel abgetreten. Einem vorbeifahrenden Zeugen fielen die herumliegenden Teile auf der Straße auf und deshalb wählte er den Notruf. Die Ermittler bitten nun um Hinweise: Wer in der Nacht zum Montag in der Albuchstraße die Sachbeschädigungen beobachtet, verdächtige Personen gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Heidenheimer Polizei unter der Telefon-Nr. 07321/322430 zu melden.

++++2433447

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell