POL-UL: (UL) Ulm - Seniorin verletzt

Am Samstag stieß eine Autofahrerin beim Rangieren rückwärts gegen eine Fußgängerin.

Ulm (ots)

Gegen 15.18 Uhr war eine 42-Jährige mit ihrem Pkw Mini in der Wielandstraße unterwegs. Beim Rangieren in der Fußgängerzone fuhr sie in Schrittgeschwindigkeit rückwärts. Dabei erfasste sie eine 80-jährige Fußgängerin. Die Seniorin stürzte infolge der Kollision und erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungkräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen.

++++2427614

