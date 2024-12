Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Drogenfahrt mit gestohlenen Kennzeichen

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15 Uhr konnte eine Geschädigte ihre zuvor gestohlenen Kennzeichen an einem fremden Fahrzeug in Kuchen feststellen. Nach kurzen Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug mit drei Streifenwägen im Bereich Uhingen angehalten werden. Der im Fahrzeug befindliche Fahrer gab gegenüber den Beamten direkt an, dass er wisse, dass nach ihm gesucht wird. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten im Fahrzeug zudem noch ein intensiver Marihuanageruch und auch eine geringe Menge an Marihuana festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und der Fahrer wurde nach einer Blutentnahme zum Polizeirevier Geislingen verbracht. Dem Fahrer drohen nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte. Zudem bewahrheitete sich auch die Aussage des Fahrers, da gegen diesen noch ein Vollstreckungshaftbefehl lief.

