Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B312 - Trunkenheitsfahrt mit Reifenverlust - Polizei stoppt Fahrer

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr wurde der Polizei ein Autofahrer auf der B312 in Riedlingen gemeldet. Der war anderen Verkehrsteilnehmern durch sein sehr unsicheres Fahrverhalten aufgefallen. Der besagte Lenker fuhr deutlich Schlangenlinien, überfuhr mehrfach die Bordsteinkante mit seinem Fahrzeug und missachtete zudem eine rote Ampel. Das gemeldete Fahrzeug konnte von der Polizei anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dieser bemerkten die Beamten, dass das Auto auf der rechten Seite bereits einen Vorderreifen vollständig verloren hatte und nur noch auf der Felge unterwegs war. Dem Fahrer, ein 70-jähriger Mann, war der Reifenverlust nicht aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. In der Folge wurde der Führerschein des Mannes von den Beamten beschlagnahmt und er muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Kevin Feucht/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2422944)

