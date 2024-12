Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Gefährlicher Eingriff in der Straßenverkehr - Fahrbahn mittels Futterballen und Verkehrszeichen blockiert

Geislingen/Steige (ots)

In den Freitagabendstunden blockierten bislang unbekannte Täter die Donzdorfer Straße nach der Bahnunterführung in Richtung des Marrenhofs. Hierfür wurden drei schwere Ballen mit Tierfutter, sogenannte Silageballen, auf die Fahrbahn gelegt. Zudem wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung genommen und ebenfalls quer über die Fahrbahn geworfen. Die Hindernisse wurden so in einem Kurvenbereich platziert, sodass diese für Verkehrsteilnehmer erst spät ersichtlich waren. Eine Verkehrsteilnehmerin, welche die Blockade letztendlich der Polizei meldete, konnte glücklicherweise noch rechtzeitig abbremsen, bevor es zum Zusammenstoß kam. Unweit der Örtlichkeit konnten darüberhinaus selbstgebaute Böller durch die Polizei festgestellt werden. Ob diese in Zusammenhang mit der Blockade stehen, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Geislingen ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Geislingen, Tel. 07331/93270 entgegengenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2423976)

