Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeingefährliche Absichten

Die Bewohner eines Hauses umzubringen und auch das Haus anzuzünden kündigte ein Mann am frühen Samstagmorgen an

Ulm (ots)

Sein völlig absurdes Verhalten brachte einen 62jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Zelle. Er meldete sich kurz nach 3 Uhr an der Wache des Polizeireviers Ulm-West. Ohne Umschweife erklärte er dem verdutzten Beamten, dass er jetzt die Bewohner eines Hauses in der Blaubeurer Straße umbringen werde. Zudem wolle er dieses anzünden. Um weiteren Schaden zu verhindern wurde der Mann in zunächst Gewahrsam genommen. Er ist der Ulmer Polizei kein Unbekannter und wegen zahlreicher Straftaten auch schon längere Zeit in Haft gesessen. Aufgrund seiner Vergangenheit und noch weiterer Ermittlungsverfahren in jüngster Vergangenheit wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm vorläufig festgenommen. Der Mann hatte keinen festen Wohnsitz. Seine Ankündigung wird als Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung eines gemeingefährlichen Verbrechens strafrechtlich gewürdigt. Wegen diesem und weiteren Delikten wird er sich am Montag bei seiner Vorführung vor dem Haftrichter verantworten müssen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2425425)

