Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizeiliche Ermittlungen gestört

Mehr als ungebührlich verhielt sich ein junger Mann in der Nacht von Freiag auf Samstag gegenüber der Polizei

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht am Ulmer Lautenberg. Zu diesem Zeitpunkt war eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte mit der Aufnahme einer Anzeige beschäftigt. Als gänzlich Unbeteiligter wendete sich ein 20jähriger an die Beamten und erkundigte sich nach dem Weg zu seinem Hotel in der Ulmer Innenstadt. Noch während ihm der Weg erklärt wurde, warf er provozierend vor den Polizeisten eine Zigarette zu Boden. Postwendend erhielt er daraufhin die Ansage, dies doch besser bleiben zu lassen. Ohne die geringste Einsicht über seine Fehlverhalten machte sich der Mann stattdessen über die Ansage lustig. Um dem Fehlverhalten des Rauchers einen gewissen Erinnerungswert zuzumessen, erhoben die Beamten in der Folge dessen Personalien und erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Eigentlich wäre es für ihn nun an der Zeit gewesen, den zuvor erfragten Weg zum Hotel anzutreten. Alkoholschwanger entschied er sich jedoch zu weiteren massiven Störungen der Ermittlungen der Streife. Ein ihm gegenüber ausgesprochener Platzverweis zeigte keine Wirkung. Der 20jährige aus dem Norden von Deutschland war nicht bereit, sein Mütchen an anderer Stelle zu kühlen. Trotzdem ihn die Beamten von sich wegschoben, änderte der Angetrunkene sein Verhalten nicht. Es kam, wie es kommen musste: Der uneinsichtige Störer wurde in Gewahrsam genommen. Nicht im Hotel, sondern in der Gewahrsamszelle, sollte er die restliche die Nacht verbringen. Auch in dieser hatte er offensichtl Mühe, sich zu beruhigen. Statt in der Einsicht einzuschlafen, dass sein Verhalten völlig unangebracht war, lies er es sich nicht nehmen, die Beamten auch noch zu beleidigen. Zu den Übernachtungsgebühren in der Zelle, der Kosten für die Durchsetzung des Platzverweises und dem Bußgeld für die weggeworfene Zigarette, erwartet ihn nun auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2424848)

