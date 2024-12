POL-FR: Wehr: Taxifahrer betrunken unterwegs

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10.12.2024, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22.00 Uhr, ist bei der Sporthalle in Murg im Bereich des Bürgerplatzes ein geparktes Auto angefahren und beschädigt worden. Der 51jährige Lenker eines VW Passat parkte sein Auto entlang der Sporthalle. Beim Fahren bemerkte er, dass die Fahrertüre nicht mehr vollständig schloss. Am Passat ...

mehr