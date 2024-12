Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Geparkter Pkw angefahren - unbekannter Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.12.2024, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22.00 Uhr, ist bei der Sporthalle in Murg im Bereich des Bürgerplatzes ein geparktes Auto angefahren und beschädigt worden. Der 51jährige Lenker eines VW Passat parkte sein Auto entlang der Sporthalle. Beim Fahren bemerkte er, dass die Fahrertüre nicht mehr vollständig schloss. Am Passat konnten gleich darauf Eindellungen und Lackschäden im vorderen linken Fahrzeugbereich festgestellt werden. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) bittet darum, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

