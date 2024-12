Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Überfall auf Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 11.12.2024, gegen 19:00 Uhr, soll in der Robert-Gerwig-Straße im Bereich eines dortigen Lebensmittelmarktes in Waldshut ein Mann überfallen und bestohlen worden sein. Zwei angeblich mit Sturmhauben bedeckte Männer hätten einen 20jährigen angesprochen und mit einer mutmaßlichen Waffe Wertsachen gefordert. Als dies verweigert wurde, hätten die beiden Unbekannten auf ihn eingeschlagen und persönliche Gegenstände und Bargeld entwendet. Der 20-Jährige gibt folgende Personenbeschreibungen an: beide Personen männlich, ca. 180 cm groß, beide bekleidet mit dunklen Sturmhauben und Sehschlitze, beide bekleidet mit dunkler Steppjacke und dunkler Jogginghose. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ermittelt. Mögliche Passanten oder Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-303, zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) Hinweise entgegen.

