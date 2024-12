Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 13:25 Uhr, ist es in Wutöschingen-Horheim an der Einmündung zur B 314 zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Eine 42jährige Autofahrerin wollte von der Bahnhofstraße nach links auf die Bundesstraße 314 in Richtung Stühlingen einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten 85jährigen Pkw-Lenker auf der Bundesstraße. Durch die Kollision kam der Pkw des 85-Jährigen von der Fahrbahn nach rechts ab und im Straßengraben zum Liegen. Das Auto der 42-Jährigen wurde zurück in Richtung Bahnhofstraße geschleudert. Die 42jährige Pkw-Lenkerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten Fahrzeuglenker wurden mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Stand wurden sie leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf etwa 16000 Euro belaufen. Die Fahrbahn musste zum Teil gesperrt werden.

