Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Arnstadt (ots)

Am 08. Mai, gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei aus dem Bereich des Stadtparkes eine Auseinandersetzung mehrerer Personen gemeldet. Offenbar wirkten drei bislang unbekannte männliche Personen körperlich auf einen 26-Jährigen ein, sodass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 oder per E-Mail an pi.arnstadtilmenau@polizei.thueringen.de unter Angabe der Bezugsnummer 0119130/2024 in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell