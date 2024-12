Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:35 Uhr, ist es auf der Ortsdurchfahrt Waldshut, im Bereich der Abzweigung in die Waldshuter Innenstadt, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad gekommen. Ein 50jähriger Autofahrer befuhr die B34/Eisenbahnstraße in Waldshut und beabsichtigte nach links in die Waldtorstraße Richtung Innenstadt abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit der ordnungsgemäß entgegenkommenden 17jährigen Lenkerin eines Kleinkraftrades. Die 17Jährige kam zu Fall und verletzte sich nach jetzigem Stand schwer. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort wurde sie mittels eines Helis in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich etwa 8000 Euro.

