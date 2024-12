Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Wiblingen - ungeklärte Brandursache

hoher Sachschaden

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es in Ulm-Wiblingen zu einem Brand auf dem Balkon eines Hochhauses in der Reutlinger Straße. Die Bewohner bemerkten das Feuer, verständigten den Notruf und konnten die Wohnung unverletzt verlassen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Laut ersten Einschätzungen der Feuerwehr vor Ort beläuft sich der Sachschaden am Gebäude auf eine höhere Summe und die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die darin lebende Familie konnte bei Freunden unterkommen. Auch die restlichen Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt.

Wodurch der Brand ausgelöst wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und wird durch Brandermittler in den folgenden Tagen untersucht.

