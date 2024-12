Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Linienbus umgekippt

Hoher Sachschaden und ein Schwerverletzer sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag bei Blaubeuren.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war ein 38-Jähriger in der Sonderbucher Straße in Richtung Wippingen unterwegs. Mit seinem Linienbus kam er in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett und kippte anschließend um. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Außer dem Fahrer befanden sich keine weiteren Personen im Bus. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf und bittet dabei auch um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Den Angaben des Busfahrers zufolge soll er wohl einem entgegenkommenden Bus ausgewichen sein. Der Schaden wird auf insgesamt 200.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Linienbus. Zur Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die K7385 bis gegen 22.15 Uhr gesperrt werden.

