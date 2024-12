POL-UL: (HDH) Gerstetten - über 2 Promille auf dem Fahrrad

Ulm (ots) - Am Samstag gegen 15 Uhr konnte eine Geschädigte ihre zuvor gestohlenen Kennzeichen an einem fremden Fahrzeug in Kuchen feststellen. Nach kurzen Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug mit drei Streifenwägen im Bereich Uhingen angehalten werden. Der im Fahrzeug befindliche Fahrer gab gegenüber den Beamten direkt an, dass er wisse, dass nach ihm gesucht wird. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten im ...

