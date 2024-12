POL-NE: Wer hat Hinweise auf den möglichen Eigentümer

Neuss (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (14.12.), gegen 12:25 Uhr, an der Friedrichstraße in der Neusser Innenstadt einen schwarzen Renault Twingo gestohlen. Den Kleinwagen mit dem Kennzeichen NE-XX 933 hatte sein Besitzer zum Beladen vor einem Imbiss am Fahrbahnrand abgestellt. Das Fahrzeug war während dieser Zeit unverschlossen, den Schlüssel hatte der Fahrer im Zündschloss stecken lassen. Der Renault Twingo ...

