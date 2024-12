Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angler und Eiswasserschwimmer unterstützen die Polizei

Kaarst (ots)

Am Sonntag (15.12. meldete sich gegen 10:45 Uhr eine Bürgerin in der Polizeiwache in Kaarst und gab an, dass sie an der Verbindungsbrücke am Kaarster See einen Rucksack mit diversem Schmuck am Seegrund festgestellt habe.

Die eingesetzten Beamten gingen dem Hinweis nach und konnten vor Ort einen orangenen Kissenbezug sowie Armbanduhren feststellen. Um den Schmuck vom Seegrund zu bergen, kam ihnen ein 58 Jahre alter Angler aus Kaarst zur Hilfe. Der Mann konnte den Kissenbezug mitsamt des Inhalts aus dem See bergen. In den darin befindlichen Schmuckbehältnissen befanden sich unter anderem Perlenketten, Armreifen, Halskette, Gold- sowie Silberringe, Armbanduhren, Moderinge und Anhänger. Ein 46-jähriger Mönchengladbacher, welcher vor Ort eisbadete, bot ebenfalls seine Unterstützung an. Er konnte aus dem Wasser eine Armbanduhr bergen.

Die Polizei bedankt sich bei den couragierten Zeugen für die Hilfe.

Möglicherweise könnte es sich bei dem Schmuck um Diebesgut handeln.

Deswegen ist das Kriminalkommissariat 23 auf der Suche nach Bürgerinnen und Bürgern, die eventuelle Hinweise, etwa auf mögliche Eigentümer, geben können - diese können sich direkt unter 02131 3000 bei der Polizei melden.

