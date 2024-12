Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto unverschlossen - Dieb nutzt die Gelegenheit

Neuss (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (14.12.), gegen 12:25 Uhr, an der Friedrichstraße in der Neusser Innenstadt einen schwarzen Renault Twingo gestohlen.

Den Kleinwagen mit dem Kennzeichen NE-XX 933 hatte sein Besitzer zum Beladen vor einem Imbiss am Fahrbahnrand abgestellt. Das Fahrzeug war während dieser Zeit unverschlossen, den Schlüssel hatte der Fahrer im Zündschloss stecken lassen.

Der Renault Twingo sollte die Polizei an diesem Tag noch zwei Mal beschäftigen.

Zunächst war das Auto gegen kurz nach 14:00 Uhr an der Jägerhofstraße in Ratingen aufgefallen. Dessen augenscheinlich alkoholisierter Fahrer war ausgestiegen und hatte in einer Grundstückseinfahrt einen unverschlossenen Wagen durchsucht, bevor er nach ersten Erkenntnissen ohne Beute wieder davongefahren war.

Nur eine Stunde später, gegen 15:00 Uhr, bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf den verkehrswidrig abgestellten Kleinwagen im Bereich der Kaiserswerther Straße. Sie stellten den Renault sicher.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

männlich, 30 bis 45 Jahre alt, braune Haare, brauner Vollbart, braune Jacke, blaue Jeanshose

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell