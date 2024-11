Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Diebe hatten es auf Transporter abgesehen

Burscheid (ots)

Gestern früh (28.11.) ist die Polizei gleich zu drei Tatorten gerufen worden, bei denen es bislang unbekannte Täter auf Transporter abgesehen hatten. In zwei Fällen blieben die Täter ohne Beute.

In der Straße Rosenkranz haben Unbekannte zwischen 16:30 Uhr am Vortag (27.11.) und 07:40 Uhr eine Scheibe eines Ford Transit eingeschlagen. Offenbar wurde jedoch nichts aus dem Transporter entwendet, so dass es bei einem Versuch blieb.

Ein weiteres Fahrzeug des gleichen Herstellers und vom gleichen Typ stand in der Rat-Deycks-Straße und wurde im beinahe identischen Tatzeitraum ebenfalls von unbekannten Tätern angegangen. Erneut wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und auch hier konnten die Täter keine Beute machen.

In der Höhestraße stand in der gleichen Nacht zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr ein Peugeot Boxer. Bei diesem Transporter beschädigten die Täter das Schloss der Heckklappe und entwendeten ein Werkzeug von lediglich geringem Wert.

Zu allen drei Fällen wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell