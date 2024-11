Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (27.11.) wurde die Polizei zu einem Parkplatz an der Straße An der Gohrsmühle gerufen, nachdem ein Passant dort gegen 12:30 Uhr ein beschädigtes Fahrzeug festgestellt hat.

Die Polizisten fanden einen geparkten Pkw der Marke Opel vor, welcher auf einer Parkfläche nahe dem Stadthaus abgestellt war. Das Fahrzeug wies eine Beschädigung an der Fahrertür sowie eine zerborstene Seitenscheibe auf. Die Fahrzeughalterin hatte den Opel am selben Tag gegen 10:00 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz abgestellt. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Da sich der Verursacher oder die Verursacherin des Schadens unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ermittelt nun das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach. Mögliche Zeugen aber auch die flüchtige Person werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 ans Verkehrskommissariat zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell