Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (27.11.) kam es im Kreuzungsbereich Gladbacher Straße / Buddestraße / Saaler Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei welchem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 30-jährige Kölnerin gegen 07:55 Uhr die Saaler Straße mit ihrem Pkw Seat befahren und beabsichtigte geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Eine vor ihr fahrende unbeteiligte Rechtsabbiegerin hielt nach eigenen Angaben an der rotlichtzeigenden Ampel an. Die Seat-Fahrerin fuhr offenbar trotz Rotlicht an ihr vorbei und in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß sie mit dem Mercedes-Benz eines 33-jährigen Bergisch Gladbachers zusammen, welcher von der Gladbacher Straße aus Richtung Schloßstraße nach links in die Buddestraße abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat gegen den Ford einer 50-jährigen Rösratherin geschoben, welche an der rotlichtzeigenden Ampel an der Buddestraße in Richtung Bergisch Gladbach wartete.

Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Seat und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme der Polizei musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell