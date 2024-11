Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Overath - Zwei Wohnungseinbrüche am gestrigen Abend

Bergisch Gladbach / Overath (ots)

Gestern Abend (27.11.) ist die Polizei Rhein-Berg zu zwei Wohnungseinbrüchen ausgerückt.

In Overath sind Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr durch Einschlagen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Birkenhang im Stadtteil Heiligenhaus eingedrungen. Es wurden augenscheinlich mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

In Bergisch Gladbach ist es gegen 18:20 Uhr ebenfalls zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Ein Unbekannter hebelte an der Terrassentür eines Hauses in der Straße Neuer Traßweg. Anwesende Hausbewohner hörten jedoch Geräusche und sahen einen Mann an der Terrassentür stehen, der daraufhin flüchtete. Nach Angaben der Zeugen trug er eine Mütze, einen dunklen Pullover und eine Cargohose.

In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten, rufen Sie bitte stets umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell