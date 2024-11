Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 11-jähriges Kind wird von unbekanntem Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (27.11.) erschien ein 11-jähriges Mädchen in Begleitung ihrer Eltern bei der Polizeiwache in Burscheid und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montag (25.11.) ereignete. Das Kind sei von einem unbekannten Fahrradfahrer angefahren worden, der sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

An dem besagten Montag ging die 11-jährige Leichlingerin im Beisein einer Zeugin gegen 15:20 Uhr fußläufig über den Schulhof eines Gymnasiums in der Straße Am Hammer. In Höhe eines dortigen Basketballplatzes kam laut ihren Angaben plötzlich ein Fahrradfahrer von hinten angefahren und stieß mit der 11-Jährigen zusammen, so dass sie zu Boden fiel. Der unbekannte Fahrradfahrer erkundigte sich zunächst nach dem Gesundheitszustand des Kindes, entfernte sich jedoch im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer geben können. Laut Aussagen des Kindes soll er zwischen 12 und 16 Jahre alt sein und braune Haare haben.

Mögliche Zeugen, aber auch die flüchtige Person werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Burscheid zu wenden. (ch)

