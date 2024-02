Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Harlingerode/Oker:

Am 14.02.2024 gegen 11:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher die Landstraße/K70 in Richtung Oker. In einer Linkskurve kam der Unfallverursacher bislang aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Am Leitpfosten entstand Sachschaden. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig den Unfallort.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell