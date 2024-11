POL-RBK: Odenthal - Zeugen gesucht - Pkw eines Ersthelfers während eines Einsatzes beschädigt

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Abend (27.11.), gegen 18:30 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Männer ein Juweliergeschäft in der Dolmanstraße in der Innenstadt von Refrath aufgesucht, als der Laden gerade geschlossen wurde. Nach bisherigen Ermittlungen sollen die zwei Täter die Geschäftsinhaberin in den Laden zurückgedrängt haben, als diese gerade den Laden verlassen und abschließen wollte. Während ein Täter ...

