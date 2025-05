Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (30.04.2025)

VS-Villingen (ots)

Zwei beschädigte Autos hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Mittwoch, gegen 13 Uhr, auf der Straße "Erbsenlachen" zurückgelassen. Der unbekannte Autofahrer war in Richtung Alban-Dold-Straße unterwegs und streifte in Höhe der Hausnummer 20 einen geparkten schwarzen Seat und auf Höhe Nummer 34 einen abgestellten VW. Hierdurch entstand ein Sachschaden von insgesamt über 1.500 Euro. Zeugen, die zu dem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen in der Straße "Erbsenlachen" gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, unter 07721 6010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell