Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, L 171

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerer Unfall am Zubringer Allmendshofen (30.04.2025)

Donaueschingen - L 171 (ots)

Gegen 20 Uhr ist es am Mittwochabend an der Einmündung der Landesstraße 171 und dem Zubringer Allmendshofen zu einem Unfall mit zwei schwer- und vier leichtverletzten Personen gekommen. Eine 39-jährige Audi-Fahrerin bog, aus Richtung Donaueschingen kommend, an der Einmündung nach links zur Bundesstraße 27 ab. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtige 38-jährige VW-Fahrerin die ihr entgegenkam. Bei der folgenden Kollision verletzten sich die beiden Fahrerinnen schwer und vier weitere Insassen des Audis leicht. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Einmündung musste voll gesperrt, die Fahrbahn gereinigt und die Autos abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 35.000 Euro.

