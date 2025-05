Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) WhatsApp-Party zum 1. Mai durch Polizei beendet (30.04./01.05.2025)

Konstanz (ots)

Mehrere hundert Feiernde hat die Polizei in der Nacht zum 1. Mai - offensichtlich nach einem Aufruf in einer WhatsApp-Gruppe - auf und neben der Universitätsstraße angetroffen. Gegen 22:15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass sich in der sogenannten "Unikurve" mehrere hundert Personen befinden würden und der Fahrzeugverkehr hierdurch beeinträchtigt werde. Bei der Überprüfung der betreffenden Kurve zwischen Fürstenberg und Universität befanden sich etwa 100 Jugendliche auf der Fahrbahn, weitere etwa 300 Feiernde konnten am angrenzenden Grillplatz angetroffen werden. Der Aufforderung die Straße zu verlassen, kamen die Personen zunächst nach.

Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizei erneut Meldung über Personen auf der Fahrbahn, wobei sich bei der Überprüfung nun über 300 Jugendliche auf der Straße der "Unikurve" befanden. Um eine Gefährdung der Personen bzw. des Straßenverkehrs zu verhindern, sahen sich die Beamten zunächst gezwungen die Universitätsstraße in beide Fahrtrichtungen zu sperren. Gegen 00:30 Uhr beendete die Polizei die Party, welche sich nach ersten Erkenntnissen über eine WhatsApp-Gruppe organisiert hatte. Wer der Initiator der etwas anderen 1. Mai Feier war ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell