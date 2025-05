Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) -Verkehrsunfall am Hammergraben mit hohem Sachschaden (01.05.2025)

Schramberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer in der Straße "Am Hammergraben" einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Autos und die Fassade eines Gebäudes Schaden genommen haben.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 80-Jähriger mit einem VW Touran in Richtung Stadtmitte, als er auf Höhe des Stadtarchivs nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem schwarzen BMW 3er zusammenstieß, der durch die Wucht auf einen weiteren geparkten roten Peugeot Expert prallte. Der Peugeot kollidierte anschließend mit der Hauswand des Stadtarchivs.

Sowohl am BMW, als auch am VW Touran entstand wirtschaftlicher Sachschaden. Auch am Peugeot, sowie an der Gebäudefassade entstanden Beschädigungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Da an zwei Wagen Betriebsstoffe ausliefen, übernahm die Feuerwehr Schramberg die Reinigung der Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell