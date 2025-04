Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz und des Landratsamtes Tuttlingen - 19 Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage und vorbildliches Handeln geehrt (15.04.2025)

Tuttlingen (ots)

In einem feierlichen Rahmen sind am vergangenen Dienstagabend im Landratsamt Tuttlingen insgesamt 19 Bürgerinnen und Bürger für ihr vorbildliches Verhalten in herausfordernden Situationen geehrt worden.

Polizeipräsident Uwe Stürmer und Landrat Stefan Bär würdigten das Handeln der Geehrten und überreichten die Auszeichnungen im Beisein zahlreicher Gäste, darunter Angehörigen der Geehrten, Vertretern des Landratsamtes und des Polizeipräsidiums Konstanz sowie Pressevertretern.

Die ausgezeichneten Personen haben in elf verschiedenen Fällen durch ihr mutiges, aufmerksames und entschlossenes Handeln Verantwortung übernommen und in teils kritischen Momenten nicht weggesehen, sondern geholfen, geschützt, verhindert oder gerettet.

Ob bei medizinischen Notfällen, bei der Hilfeleistung nach Unfällen, der Verhinderung von Straftaten oder durch couragierte Hinweise an die Polizei - die Geehrten zeigten in ganz unterschiedlichen Situationen, dass Zivilcourage und gesellschaftliches Miteinander in unserer Region keine leeren Worte sind.

Polizeipräsident Stürmer betonte, dass es ganz zentral darauf ankomme, in kritischen Situationen nicht wegzuschauen, sondern zu handeln. Zivilcourage sei ein wichtiger Akt der Solidarität. Wenn jeder wegschaue, hätten wir als Gesellschaft alle das Nachsehen. Ob Straftäter erwischt oder Menschen in Not geholfen wird, hängt entscheidend davon ab, dass die Polizei in solchen Situationen möglichst schnell über die 110 informiert wird. Landrat Bär zeigte in seiner Rede auf, wie wichtig das persönliche Engagement im Alltag ist - besonders in einer Zeit, in der Rückzug ins Private und Wegsehen allzu oft zur Normalität werden.

Einige der Fälle endeten dank des schnellen Eingreifens der Geehrten sogar lebensrettend. Die betroffenen Personen konnten sich bei der Veranstaltung persönlich bei ihren Helferinnen und Helfern bedanken - ein emotionaler Moment, der allen Anwesenden in Erinnerung bleiben dürfte.

Das Polizeipräsidium Konstanz und der Landkreis Tuttlingen danken allen geehrten Bürgerinnen und Bürgern für ihr bemerkenswertes Engagement und machen deutlich: Zivilcourage ist ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Gesellschaft.

