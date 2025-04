POL-HSK: 20-Jähriger unter Drogeneinfluss verunfallt, Fahrer und Beifahrerin verletzt

Arnsberg (ots) - Falsche Polizisten haben in Neheim eine EC-Karte erbeutet und damit ersten Erkenntnissen nach Bargeld im fünfstelligen Eurobereich abgehoben. Die Täter haben sich als Mitarbeiter von Polizei und Staatsanwaltschaft ausgegeben. In einem Anruf täuschten sie einer 88-jährigen Frau aus Neheim vor, in ihrer Nachbarschaft seien "Betrügerbanden" ...

mehr