POL-HSK: Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Tiefenhagen, Polizei erinnert an die Hauptunfallursache der nicht angepassten Geschwindigkeit

Arnsberg (ots) - An der "Königsbergstraße" sind Unbekannte zwischen Sonntag, 08:30 Uhr und Dienstag, 07:45 Uhr in eine Schule eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten die Räume. Die Ermittlungen zu möglicher Tatbeute dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

