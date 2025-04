Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel geklaut

Kaiserslautern (ots)

Eine 73-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Seniorin später bei der Polizei zu Protokoll gab, hob sie gegen 11:15 Uhr in einer Bankfiliale am Altenhof Geld ab, danach begab sie sich zu einer Arztpraxis in die Lutrinastraße. Dort fiel ihr auf, dass ihr Geldbeutel fehlte. Glücklicherweise fand ein 13-jähriger Junge die Geldbörse vor einem Mülleimer in der Fackelstraße und gab ihn bei der Polizei ab. Alle Dokumente waren noch vorhanden. Es fehlte allerdings der dreistellige Bargeldbetrag. Zeugen, die im beschriebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell