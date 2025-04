POL-PDKL: Spielzeug führt zu Unfall mit Verletzten

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Randalierers rückte eine Polizeistreife am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus in der Innenstadt aus. Von dort wurde ein Mann gemeldet, der bei einer ärztlichen Behandlung randalieren würde. Die Beamten trafen den 46-Jährigen an und kontrollierten ihn. Da sich der stark alkoholisierte Störenfried in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. |kfa ...

