Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegen Hausverbot zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Körperverletzung hat sich ein Jugendlicher aus dem Landkreis am Dienstag eine Strafanzeige eingehandelt. Der 15-Jährige und seine Begleiter waren am Vormittag in der Einkaufspassage am Fackelrondell negativ aufgefallen. Ihnen wurde deshalb von einem Mitarbeiter ein Hausverbot ausgesprochen. Das passte den Jugendlichen nicht und es kam zu einem Wortgefecht.

In der Folge schlug der 15-Jährige dem Mitarbeiter mehrfach ins Gesicht sowie gegen den Kopf. Der 58-Jährige klagte anschließend über Schmerzen und starken Schwindel und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die alarmierte Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und leitete ein Strafverfahren ein. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell