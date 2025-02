Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mietwagen ohne Genehmigung unterwegs

Mainz (ots)

Mit verschiedenen Ausreden versuchte der Fahrer eines Mietwagens bei einer Verkehrskontrolle durch die Verkehrsdirektion Mainz einer Strafe zu entgehen.

Der Fahrer und zugleich Unternehmer des Mietwagenunternehmens wurde bei einer Krankenfahrt in Mainz kontrolliert und es musste schnell festgestellt werden, dass der Transport so nicht in Ordnung war.

Zum Einen verfügte der Fahrer bereits seit 12 Jahren nicht mehr über eine gültige Fahrerlaubnis zu Fahrgastbeförderung, zum Anderen lag keine Genehmigung für die Personenbeförderung vom Unternehmen vor.

Mit einer angebrachten, für Mietwagen vorgeschriebenen, blauen Ordnungsnummer wollte er scheinbar über die Missstände hinwegtäuschen. Zudem versuchte er durch Ausreden die Beamten zu überzeugen, dass die entsprechenden Unterlagen lediglich nicht mitgeführt wurden. Dies konnte letztendlich widerlegt werden und der Fahrer räumte seine Fehltritte ein.

Der weitere Transport von Fahrgästen wurde untersagt, den Fahrer bzw. Unternehmer erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell