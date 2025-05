Rottweil (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es in der Erich-Hauser-Straße zu einem Brand gekommen, bei dem die Einsatzkräfte ein Gebäude evakuiert haben und ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden ist. Gegen 16.45 Uhr bemerkte ein 44-jähriger Hausbewohner eine starke Rauchentwicklung im Bereich ...

mehr