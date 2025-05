Tuttlingen (ots) - Am Donnerstagabend hat die Polizei in der Bahnhofstraße zwei alkoholisierte Männer in Gewahrsam genommen, die im Bereich einer Tankstelle wiederholt für Störungen gesorgt haben. Gegen 21.45 Uhr meldete ein Passant störendes Verhalten zweier Männer an der Tankstelle, die trotz mehrfacher Aufforderung die Örtlichkeit nicht verlassen wollten. ...

