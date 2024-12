POL-NB: Unfall an der Auffahrt

Malchow (ots) - Gestern kurz nach Mitternacht ist die Polizei zu einem Einsatz in die Straße der Jugend in Malchow gerufen worden. Zuvor hatte es einen Notruf gegeben. Jemand hatte um Hilfe gebeten, da ein Bekannter gerade in einem Keller eines Mehrfamilienhauses verprügelt werde. Die Polizeibeamten fanden einen schwerverletzen 38-jährigen Deutschen, der scheinbar massiv Schläge unter anderem gegen den Kopf bekommen hatte. Er wurde ins Klinikum gebracht. Ebenfalls durch ...

