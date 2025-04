Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres - Brand in einem Gastronomie Bereich in einem Hotelkomplex

Bonn (ots)

Bonn-Zentrum, Erzberger Ufer, 03.04.2025 03:07 Uhr

Durch eine automatische Brandmeldung wurde die Feuerwehr Bonn in den frühen Morgenstunden auf den Plan gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in dem Hotelkomplex mit Gastronomiebetrieb zu einem Brand gekommen ist. Der Einsatzleiter erhöhte umgehend die Alarmstufe. Die ersten Einsatzkräfte konnten den Brand im Gastraum des Restaurants auf der Rheinebene zügig mit einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz bekämpfen. Ungefähr 80 Hotelgäste über dem betroffenen Geschoss waren bereits zu Einsatzbeginn evakuiert. Die übrigen Gäste aus den Geschossen darüber verblieben ungefährdet in ihren Zimmern und wurden angehalten, die Fenster geschlossen zu halten Die nachrückenden Einsatzkräfte erkundeten im Brandgeschoss weitere Bereiche, in denen Raucheintrag detektiert wurde, und belüfteten diese. Die umfangreichen Lüftungsmaßnahmen erstrecken sich auf den Brandraum sowie angrenzende Räume und dauerten ca. eine Stunde. Die Feuerwehr setzte dazu insgesamt drei Hochleistungslüfter ein. Nachdem sichergestellt werden konnte, dass keine Flucht- und Rettungswege durch Rauch betroffen sind konnte alle Hotelgäste wieder in Ihre Zimmer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der betroffene Gastraum ist derzeit nicht nutzbar. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Bonn waren mit insgesamt 24 Einsatzkräfte im Einsatz. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, die Löscheinheit Bonn-Mitte und ein Rettungswagen. Die letzten Einsatzkräfte rückten gegen 05:30 Uhr ein.

