POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.02.2025.

Wolfenbüttel (ots) - Täterschaft drang in zahlreiche Gartenlauben ein. Wolfenbüttel, Halchter, Kleingartenkolonie, L 594, 02.02.2025, 16:00 Uhr (Feststellzeit). Die unbekannte Täterschaft drang in mindestens vier bekannt gewordenen Fällen in Gartenlauben ein und verursachten hierbei Schäden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Hinweise ...

mehr