Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Fahrradkontrollen der Stadt Konstanz mit der Polizei (29.04.2025)

Konstanz (ots)

Bereits am Dienstag hat der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Konstanz mit der Polizei Konstanz gemeinsame Fahrradkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. In der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr hatten die Ordnungshüter am Zähringerplatz sowie am Sternenplatz neben einer Vielzahl von Radfahrern auch die Nutzer von E-Scooter im Blick. Hierbei konnten insgesamt 37 Rotlichtverstöße, 59 Verwarnungen, wie die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt oder das Fahren entgegen der Fahrtrichtung sowie eine Straftat gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. In allen Fällen fertigten die Beamten entsprechende Anzeigen. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

