POL-KN: (Konstanz) Unbekannter flüchtet nach Fahrradunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht (01.05.2025)

Konstanz (ots) - Bereits am Dienstag hat der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Konstanz mit der Polizei Konstanz gemeinsame Fahrradkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. In der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr hatten die Ordnungshüter am Zähringerplatz sowie am Sternenplatz neben einer Vielzahl von Radfahrern auch die ...

mehr