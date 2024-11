Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung durch unbehandeltes Abwasser im Seehafen Rostock

Rostock (ots)

Am 18.11.2024 erfolgte eine umweltrechtliche Seeschiffskontrolle an Bord des MV MS "Rix Plato", IMO: 9139323, durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock. Die Überprüfung der an Bord verbauten Abwasserbehandlungsanlage ließ, aufgrund ihres optischen Zustands, den Rückschluss auf eine mangelnde Wartung zu. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die gesamte Anlage, einschließlich der Außenbordsleitung, stark mit unbehandeltem Abwasser verschmutzt war. Während der Liegezeit im Seehafen Rostock wurden mindestens 1,2 cbm unbehandeltes Abwasser eingeleitet. Die BG-Verkehr wurde in Kenntnis gesetzt und untersagte den weiteren Betrieb der Anlage. Ein Sammeltank für unbehandeltes Abwasser ist an Bord nicht verbaut. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde von dem verantwortlichen 1. Ingenieur eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000,- EUR eingezogen.

