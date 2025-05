Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0799 - Polizei ermittelt wegen zahlreicher Graffitis

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (01.05.2025) sprühten bislang Unbekannte zahlreiche Graffitis an unterschiedlichen Örtlichkeiten. Nach aktuellem Stand besprühten die Unbekannten beispielsweise Gebäude- und Straßenteile mit meist politischen Inhalten. Davon betroffen waren unter anderem Bereiche in der Jakoberwallstaße, Fronhof, Volkhartstraße oder Am Perlachberg. Der genaue Sachschaden muss derzeit noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt nach den Verursachern.

